  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Спаллетти об 1:1 с «Фиорентиной»: «Ваноли умеет заставить игроков бегать и бороться. «Ювентус» играл шаблонно и совершал много ошибок. Нам нужно повышать уровень»
16

Спаллетти об 1:1 с «Фиорентиной»: «Ваноли умеет заставить игроков бегать и бороться. «Ювентус» играл шаблонно и совершал много ошибок. Нам нужно повышать уровень»

Спаллетти об 1:1 с «Фиорентиной»: «Ювентус» играл шаблонно и много ошибался.

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о ничьей с «Фиорентиной» (1:1) в 12-м туре Серии А. 

«В первом тайме мы играли слишком шаблонно и совершили очень много технических ошибок, которых мы не можем допускать, потому что наш уровень должен быть выше. Мы должны поднять уровень в каждом аспекте, чтобы выигрывать.

Это была трудная игра против команды, которая хотела проявить себя, играла ниже своего потенциала и нашла тренера, который дает эмоциональный заряд. Мы хорошо знаем Ваноли, его страсть и его умение заставить своих игроков бегать и бороться. Нас выбрали для большего, нам абсолютно необходимо поднять уровень.

Я сказал, что наши амбиции – борьба за скудетто. Это другое. Я думаю, что могу добиться от команды большего, чем то, что мы увидели сегодня.

Молчание игроков в раздевалке показывает мне, что и они тоже недовольны. Это мне нравится. Нужно выйти на поле и играть в другой футбол. Мы – не те, кого мы показываем».

О Кенане Йылдызе

«Партнеры находили его мало, слишком часто уводили мяч на край обороны. Нужно иногда пропустить одну передачу и сразу пасовать между линиями – этого мы делали мало.

Когда у нас появлялся свободный игрок возле штрафной, мы ошибались. Йылдыз в первом тайме играл больше в центре, во втором – больше слева. Нам нужно больше играть, больше вертикализировать игру».

О скандированиях против Влаховича

«У Душана такой характер, что чем больше на него давят, тем правильнее и позитивнее он реагирует. С социальной точки зрения, мы должны перестать ходить на стадион ради того, чтобы делать вещи, не имеющие смысла для спорта.

Чем больше мы делаем это, тем больше уродуем самый красивый вид спорта в мире. Без футбола жизнь была бы более печальной, поэтому мы должны стремиться улучшать ситуацию», – сказал Спаллетти. 

«Арсенал» против «Баварии» в Лиге чемпионов. Кто победит?2423 голоса
АрсеналАрсенал
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
БаварияБавария
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Il BiancoNero
logoсерия А Италия
logoКенан Йылдыз
logoЛучано Спаллетти
logoДушан Влахович
logoФиорентина
logoПаоло Ваноли
logoЮвентус
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мареска о 3:0: «Челси» хорошо играл даже 11 на 11. «Барса» комфортно чувствует себя с мячом и не очень без него»
вчера, 23:14
Кукурелья об Эстевао: «Он только сейчас приехал в Европу и, может, на пару лет отстает от Ямаля. Но у него особенный талант, сегодня он показал это»
вчера, 23:10
Флик обсудит с Араухо его удаление в матче с «Челси»: «Он не должен был действовать так. Это не та ситуация, но вышло так»
вчера, 22:54
У «Барсы» лишь одна победа над «Челси» в 10 последних матчах. Сегодняшнее поражение – крупнейшее для каталонцев от «синих»
вчера, 22:39
Фанаты Челси скандировали Ямалю «Ты просто дерьмовый Эстевао» во время матча с «Барсой»
вчера, 22:33
Флик о 0:3 с «Челси»: «Барса» слишком много теряла мяч и ошибалась в передачах. В меньшинстве нам было непросто. Тяжело войти в восьмерку лучших, но мы будем пытаться»
вчера, 22:24
Прервалась серия «Барсы» из 53 матчей подряд с голами. Каталонцы не забили «Челси»
вчера, 22:23
Лига чемпионов. «Челси» разгромил «Барселону», «Манчестер Сити» уступил «Байеру», «Ювентус» вырвал победу у «Буде-Глимт», «Наполи» одолел «Карабах»
вчера, 22:00
У «Челси» 9 побед в 11 последних играх, команда Марески не проигрывает 6 матчей подряд. Дальше – дерби с «Арсеналом»
вчера, 21:57
Пеп провел 100-й матч в ЛЧ во главе «Сити» – 0:2 с «Байером». Только у Фергюсона и Венгера больше игр в турнире с английскими командами
вчера, 21:57
Ко всем новостям
Последние новости
Ковач о 4:0 с «Вильярреалом»: «Первый гол, пенальти и удаление сыграли «Боруссии» на руку. Мы сохраняли концентрацию весь матч»
8 минут назад
Юлманд о 2:0 с «Ман Сити»: «Байер» сыграл именно так, как хотел. Не обошлось без доли удачи и хорошей игры вратаря»
23 минуты назад
Конте о 2:0 с «Карабахом»: «У «Наполи» мало доступных игроков, но я был уверен, что добьемся результата»
37 минут назад
Спаллетти о 3:2 с «Буде-Глимт»: «Я рад – в раздевалке я видел счастливые или более расслабленные лица. Нам говорили, что хозяевам легче дышать в таком климате, здесь нелегко»
вчера, 23:07
Гвардиола о 0:2 от «Байера»: «Беру на себя всю ответственность. «Ман Сити» не хватало того, что необходимо, когда играешь на самом высоком уровне»
вчера, 22:48
«Ювентус» впервые выиграл в этой ЛЧ – 3:2 с «Буде-Глимт» в 5-м туре. Команда Спаллетти идет 21-й на данный момент
вчера, 22:07
«Боруссия» Дортмунд разгромила «Вильярреал» – 4:0. Адейеми и Свенссон забили, у Гирасси дубль, Силва не реализовал пенальти
вчера, 22:01
«Наполи» обыграл «Карабах» – 2:0. Мактоминей забил, Кохальски отбил пенальти Хейлунда
вчера, 21:55
Хенесс о критике немецкого правительства: «Каждый день заголовки, скандалы. Медиа ведут себя так, будто их задача – раскручивать конфликт. Общество должно дать время тем, кого оно избрало»
вчера, 21:26
Надаль хотел бы стать президентом «Реала» в будущем: «Почему нет? Сейчас у клуба лучший глава, но никто не знает, что готовит будущее
вчера, 21:10