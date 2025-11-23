Спаллетти об 1:1 с «Фиорентиной»: «Ваноли умеет заставить игроков бегать и бороться. «Ювентус» играл шаблонно и совершал много ошибок. Нам нужно повышать уровень»

Спаллетти об 1:1 с «Фиорентиной»: «Ювентус» играл шаблонно и много ошибался.

Главный тренер «Ювентуса » Лучано Спаллетти высказался о ничьей с «Фиорентиной» (1:1) в 12-м туре Серии А.

«В первом тайме мы играли слишком шаблонно и совершили очень много технических ошибок, которых мы не можем допускать, потому что наш уровень должен быть выше. Мы должны поднять уровень в каждом аспекте, чтобы выигрывать.

Это была трудная игра против команды, которая хотела проявить себя, играла ниже своего потенциала и нашла тренера, который дает эмоциональный заряд. Мы хорошо знаем Ваноли , его страсть и его умение заставить своих игроков бегать и бороться. Нас выбрали для большего, нам абсолютно необходимо поднять уровень.

Я сказал, что наши амбиции – борьба за скудетто. Это другое. Я думаю, что могу добиться от команды большего, чем то, что мы увидели сегодня.

Молчание игроков в раздевалке показывает мне, что и они тоже недовольны. Это мне нравится. Нужно выйти на поле и играть в другой футбол. Мы – не те, кого мы показываем».

О Кенане Йылдызе

«Партнеры находили его мало, слишком часто уводили мяч на край обороны. Нужно иногда пропустить одну передачу и сразу пасовать между линиями – этого мы делали мало.

Когда у нас появлялся свободный игрок возле штрафной, мы ошибались. Йылдыз в первом тайме играл больше в центре, во втором – больше слева. Нам нужно больше играть, больше вертикализировать игру».

О скандированиях против Влаховича

«У Душана такой характер, что чем больше на него давят, тем правильнее и позитивнее он реагирует. С социальной точки зрения, мы должны перестать ходить на стадион ради того, чтобы делать вещи, не имеющие смысла для спорта.

Чем больше мы делаем это, тем больше уродуем самый красивый вид спорта в мире. Без футбола жизнь была бы более печальной, поэтому мы должны стремиться улучшать ситуацию», – сказал Спаллетти.