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Кубок Содружества. Дербушева, Сливко, Резцова, Смольская, Халили и Миронова бегут масс-старт

Сегодня в Хантах проходит женский масс-старт на Кубке Содружества по биатлону.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону

2-й этап 

Ханты-Мансийск 

Женщины

Масс-старт

Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Старт-лист

1. Тамара Дербушева

2. Виктория Сливко

3. Анастасия Шевченко

4. Кристина Резцова

5. Динара Смольская (Беларусь)

6. Ирина Казакевич

7. Анастасия Гришина

8. Наталия Шевченко

9. Анастасия Халили

10. Светлана Миронова

11. Юлия Шеллер

12. Елизавета Каплина

Старт-лист полностью – по ссылке.

Опубликовала: Мария Селенкова
Тамара Дербушева (Воронина)
logoКристина Резцова
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoВиктория Сливко
logoАнастасия Шевченко
logoСветлана Миронова
logoИрина Казакевич
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
Елизавета Каплина
Юлия Шеллер
logoсборная России жен
результаты
Анастасия Гришина
logoсборная Беларуси жен
logoКубок Содружества
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