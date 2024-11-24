Кубок Содружества. Дербушева, Сливко, Резцова, Смольская, Халили и Миронова бегут масс-старт
Сегодня в Хантах проходит женский масс-старт на Кубке Содружества по биатлону.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону
2-й этап
Ханты-Мансийск
Женщины
Масс-старт
Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Старт-лист
5. Динара Смольская (Беларусь)
7. Анастасия Гришина
11. Юлия Шеллер
Старт-лист полностью – по ссылке.
Опубликовала: Мария Селенкова
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