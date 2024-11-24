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  • Андрей Кобелев: «Нужно запретить играть на синтетике в РПЛ, это совсем другой футбол. Либо обязать «Оренбург» сделать натуральное поле, либо пусть идут в Первую лигу»
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Андрей Кобелев: «Нужно запретить играть на синтетике в РПЛ, это совсем другой футбол. Либо обязать «Оренбург» сделать натуральное поле, либо пусть идут в Первую лигу»

Андрей Кобелев высказался о сложности игры на синтетическом газоне в Оренбурге.

Вчера «Зенит» на выезде обыграл «Оренбург» (1:0) в 16-м туре Мир РПЛ. Петербуржцы играли в большинстве с 38-й минуты матча после удаления Александра Коваленко. Победу гостям принес гол Александра Ерохина на 96-й минуте игры.

«Если говорить серьезно, то в Оренбурге очень тяжело играть. С моей точки зрения, нужно либо обязать [«Оренбург»] сделать натуральное поле, либо пусть они идут в Первую лигу. На синтетике совсем другой футбол.

Мне кажется, нужно запретить в РПЛ играть на синтетике. Команды несколько дней должны готовиться играть на синтетике – там другой отскок.

«Зенит» имел преимущество, владел мячом, плюс непонятное, с моей точки зрения, удаление в первом тайме. Конечно, имея на одного игрока больше, «Зенит» должен был выиграть. Забили гол, который отменили, следом забили очень хороший мяч. Но в целом это тот результат, которого все и ждали», – сказал экс-полузащитник «Зенита».

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Мир РПЛ с 39 очками, а «Оренбург» идет последним с 8 баллами.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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стадион Газовик
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