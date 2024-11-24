Макс Ферстаппен: «В «Макларене» я бы стал чемпионом гораздо быстрее, в 2021-м в «Мерседесе» выиграл бы титул»
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен откровенно высказался о своей скорости на тусовке после завоевания титула на Гран-при Лас-Вегаса.
«Если люди настроены критично и говорят, что я могу побеждать только в лучшей машине, я доказываю их неправоту. Если сейчас мне не отдают должное, не знаю, что еще я должен сделать.
Стал бы я чемпионом в «Макларене»? Да! И гораздо быстрее. В 2021-м в другой машине [«Мерседесе»] я бы тоже выиграл титул. В 2022-м было бы тяжелее, потому что «Феррари», возможно, была чуточку хрупкой. Прошлый год? Что ж, это было бы немного труднее», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».
Макс сомневается, что какой-либо другой пилот способен завоевать титул в болиде «Ред Булл» 2024 года:
«Мы в Вегасе, можно на это поставить. Я бы сказал: удачи».
Макс Ферстаппен о титуле: «Горжусь тем, чего мы достигли. Ведь на протяжении где-то 70% сезона машина «Ред Булл» не была самой быстрой в пелотоне»
Макс Ферстаппен – четырехкратный чемпион мира! Он уже почти как Хэмилтон и Шумахер?
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