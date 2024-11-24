Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оформил чемпионство за две гонки до конца сезона.

На Гран-при Лас-Вегаса математические шансы потерял главный соперник Ферстаппена в 2024 году – гонщик «Макларена » Ландо Норрис . Макс финишировал пятым, Ландо – шестым.

Титул стал четвертым для нидерландца. Макс сравнялся по этому показателю с Аленом Простом и Себастьяном Феттелем . Больше чемпионств лишь у Михаэля Шумахера , Льюиса Хэмилтона (по семь) и Хуана-Мануэля Фанхио (пять).

Ферстаппен в четвертый раз подряд занял первое место по итогам сезона после успехов в 2021, 2022 и 2023 годах. Ранее подобное удавалось Фанхио (1954-1957), Феттелю (2010-2013) и Хэмилтону (2017-2020), а Шумахер выиграл пять титулов кряду в 2000-2004 годах.

Макс – четвертый человек в истории «Формулы-1», завоевавший четыре чемпионства в составе одной команды. На счету Хэмилтона шесть трофеев с «Мерседесом», на счету Шумахера – пять с «Феррари», а Феттель, как и Ферстаппен, выиграл все четыре титула в составе «Ред Булл».

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