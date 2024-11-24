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«Ливерпуль» оторвался от «Ман Сити» на 8 очков после 12 туров АПЛ. Они встретятся 1 декабря

Отрыв «Ливерпуля» от «Манчестер Сити» вырос по итогам 12-го тура АПЛ.

Команда Арне Слота одолела «Саутгемптон» (3:2), а «горожане» потерпели разгромное поражение от «Тоттенхэма» (0:4).

«Красные» набрали в чемпионате Англии 31 очко. «Ман Сити» идет вторым (23), следом – «Челси», «Арсенал» и «Брайтон» (по 22).

«Ливерпуль» сыграет с «Сити» 1 декабря.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoАрсенал
logoБрайтон
logoЧелси
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