Гран-при Лас-Вегаса-2024. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 9:00

В воскресенье утром по московскому времени состоится 22-я гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Лас-Вегаса. Начало – в 9:00.

Гран-при Лас-Вегаса

Лас-Вегас, США

23 ноября 2024 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Джордж Расселл («Мерседес»)

2. Карлос Сайнс («Феррари»)

3. Пьер Гасли («Альпин»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

6. Ландо Норрис («Макларен»)

7. Юки Цунода («РБ»)

8. Оскар Пиастри («Макларен»)

9. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

11. Эстебан Окон («Альпин»)

12. Кевин Магнуссен («Хаас»)

13. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

14. Франко Колапинто («Уильямс»)

15. Лиам Лоусон («РБ»)

16. Серхио Перес («Ред Булл»)

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

18. Алекс Албон («Уильямс»)

19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

20. Валттери Боттас («Заубер»)

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