Дзюба о реакции на интервью: «Устал, что люди между собой говорят одно, а на публике белые и хорошие. Критика и попытка достучаться до правды – это и есть прогресс»

Артем Дзюба оценил реакцию общественности на свое интервью.

«Действительно, очень большой резонанс вызвало интервью «Матч ТВ ». Я осознавал, что отклик будет большой, все‑таки не первый раз уже, но не думал, что настолько. Значит, людям интересно, и все было не зря.

Как я и сказал, буду раз в год говорить на все темы, откровенно отвечать на любые вопросы, которые касаются чего‑либо. Потому что я устал от того, что люди, в том числе в футболе, между собой говорят одно, а на публике стараются оставаться белыми и хорошими.

Моя позиция, что критика и попытка достучаться до правды – это и есть прогресс», – сказал нападающий «Акрона ».

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»)