Перес о «Золотом мяче»: «УЕФА изменил систему, голосовать должны признанные люди. Без Намибии, Уганды, Албании и Финляндии победил бы Винисиус – спасибо финну, что ушел из жюри»

Флорентино Перес раскритиковал систему голосования «Золотого мяча».

Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании «Золотого мяча» – приз достался хавбеку «Ман Сити» и Испании Родри.

«Вам стоит спросить у организаторов, каковы критерии, но очевидно, что они могут делать все что захотят без каких-либо последствий. Я бы спросил у France Football и L’Équipe – есть ли смысл сейчас присоединяться к УЕФА. «Золотой мяч» должен быть независимым трофеем, за который должны голосовать признанные люди.

Некоторые вещи удивляют – например, заявление УЕФА . Они говорят, что их участие никак не повлияло на систему голосования...

Черт возьми. Вот что я вам скажу: они изменили систему голосования – вместо 5 игроков можно было выбрать 10, – а также [увеличили] количество очков с 6 до 15.

Удивительно, что, хотя футбол – это глобальное явление, журналисты из стран с большим населением вроде Индии не голосуют, а у других стран с населением менее миллиона [есть право голоса]. К тому же их никто не знает!

Без Намибии, Уганды, Албании и Финляндии Винисиус получил бы «Золотой мяч ». Кроме всего прочего, эти страны не отдали Винисиусу ни одного очка. Ни одного!

По крайней мере, финн ушел [из жюри]. Благодарю его за это», – сказал смеясь президент «Реала », выступая на Генеральной ассамблее клуба.

Финский журналист из-за технической ошибки не включил Винисиуса в топ-10 «Золотого мяча». Он заявил, что выйдет из жюри