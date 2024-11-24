Перес о «Золотом мяче»: «УЕФА изменил систему, голосовать должны признанные люди. Без Намибии, Уганды, Албании и Финляндии победил бы Винисиус – спасибо финну, что ушел из жюри»
Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании «Золотого мяча» – приз достался хавбеку «Ман Сити» и Испании Родри.
«Вам стоит спросить у организаторов, каковы критерии, но очевидно, что они могут делать все что захотят без каких-либо последствий. Я бы спросил у France Football и L’Équipe – есть ли смысл сейчас присоединяться к УЕФА. «Золотой мяч» должен быть независимым трофеем, за который должны голосовать признанные люди.
Некоторые вещи удивляют – например, заявление УЕФА. Они говорят, что их участие никак не повлияло на систему голосования...
Черт возьми. Вот что я вам скажу: они изменили систему голосования – вместо 5 игроков можно было выбрать 10, – а также [увеличили] количество очков с 6 до 15.
Удивительно, что, хотя футбол – это глобальное явление, журналисты из стран с большим населением вроде Индии не голосуют, а у других стран с населением менее миллиона [есть право голоса]. К тому же их никто не знает!
Без Намибии, Уганды, Албании и Финляндии Винисиус получил бы «Золотой мяч». Кроме всего прочего, эти страны не отдали Винисиусу ни одного очка. Ни одного!
По крайней мере, финн ушел [из жюри]. Благодарю его за это», – сказал смеясь президент «Реала», выступая на Генеральной ассамблее клуба.
Финский журналист из-за технической ошибки не включил Винисиуса в топ-10 «Золотого мяча». Он заявил, что выйдет из жюри
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий