⚡ Гран-при России. «Невский лед». Мишина и Галлямов победили, Бойкова и Козловский – 2-е, Кадырова и Миронов – 3-и

Мишина и Галлямов победили на Гран-при в Петербурге в соревнованиях спортивных пар.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 5-й этап Санкт-Петербург «Невский лед» Пары Итоговое положение 1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 239,05 2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 216,35 3. Ясмина Кадырова – Илья Миронов – 193,32 Произвольная программа 1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 157,55 2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 133,64 3. Ясмина Кадырова – Илья Миронов – 123,51 Короткая программа 1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 82,71 2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 81,50 3. Ясмина Кадырова – Илья Миронов – 69,81 Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский