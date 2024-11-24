Чалов сделал ассист на победный гол в матче с «Астерасом». У экс-форварда ЦСКА 1+2 в 19 матчах за ПАОК
Федор Чалов сделал третье результативное действие в Греции.
Нападающий ПАОК ассистировал Абдулу Рахману Бабе в игре 12-го тура греческого чемпионата с «Астерасом» (1:2). Этот гол стал победным.
Кроме того, Чалов, вышедший на замену на 64-й минуте, поучаствовал в первой голевой атаке на 68-й минуте, а на 80-й не реализовал выход один на один. Магомед Оздоев провел на поле полный матч.
Экс-нападающий ЦСКА забил один гол и отдал две результативные передачи в 19 матчах за ПАОК.
Единственный гол Федора за греческую команду получился курьезным. В матче против «Волоса» (4:1) на 89-й минуте вратарь Даниэль Ковач, выбивая мяч, попал в ногу Чалова, после чего мяч влетел в сетку ворот.
Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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