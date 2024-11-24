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⚡ Гран-при России. «Невский лед». Горбачева победила, Яметова – 2-я, Важнова – 3-я, Муравьева – 4-я, Акатьева – 5-я

Алина Горбачева победила на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

5-й этап

Санкт-Петербург

«Невский лед»

Женщины

Итоговое положение

1. Алина Горбачева – 234,58

2. Вероника Яметова – 213,39

3. Софья Важнова – 208,49

4. Софья Муравьева – 205,85

5. Cофья Акатьева – 203,67

6. Екатерина Анисимова – 181,82

7. Яна Битюшкова – 170,23

8. Людмила Фурсова – 166,38

9. Елизавета Киселева – 166,22

10. Мария Парамонова – 162,45

11. Валерия Овчинникова – 153,87

12. Виктория Федянина – 130,87

Произвольная программа

1. Алина Горбачева – 163,26

2. Вероника Яметова – 142,23

3. Софья Важнова – 140,56

4. Софья Муравьева – 137,07

5. Cофья Акатьева – 128,13

6. Екатерина Анисимова – 117,56

7. Яна Битюшкова – 112,96

8. Елизавета Киселева – 108,88

9. Людмила Фурсова – 106,50

10. Мария Парамонова – 102,58

11. Валерия Овчинникова – 97,54

12. Виктория Федянина – 73,31

Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
результаты
Невский лед
женское катание
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
logoСофья Акатьева
Софья Важнова
Виктория Федянина
Мария Парамонова
Вероника Яметова
Елизавета Киселева
Алина Горбачева
Валерия Овчинникова
Людмила Фурсова
Екатерина Анисимова
Яна Битюшкова
logoСофья Муравьева
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