⚡ Гран-при России. «Невский лед». Горбачева победила, Яметова – 2-я, Важнова – 3-я, Муравьева – 4-я, Акатьева – 5-я
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
5-й этап
Санкт-Петербург
«Невский лед»
Женщины
Итоговое положение
1. Алина Горбачева – 234,58
2. Вероника Яметова – 213,39
3. Софья Важнова – 208,49
4. Софья Муравьева – 205,85
5. Cофья Акатьева – 203,67
6. Екатерина Анисимова – 181,82
7. Яна Битюшкова – 170,23
8. Людмила Фурсова – 166,38
9. Елизавета Киселева – 166,22
10. Мария Парамонова – 162,45
11. Валерия Овчинникова – 153,87
12. Виктория Федянина – 130,87
Произвольная программа
1. Алина Горбачева – 163,26
2. Вероника Яметова – 142,23
3. Софья Важнова – 140,56
4. Софья Муравьева – 137,07
5. Cофья Акатьева – 128,13
6. Екатерина Анисимова – 117,56
7. Яна Битюшкова – 112,96
8. Елизавета Киселева – 108,88
9. Людмила Фурсова – 106,50
10. Мария Парамонова – 102,58
11. Валерия Овчинникова – 97,54
12. Виктория Федянина – 73,31
Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский
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