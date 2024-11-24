Косметолог подал в суд на Роналду из-за неоплаченного счета на 40 тысяч фунтов. Врач специализируется на ботоксе, филлерах и подтяжке бровей (The Sun)
На Криштиану Роналду подали в суд за неоплату косметологических услуг.
Доктор Рошан Равиндран обвинил нападающего «Аль-Насра» в неоплате счета на сумму 40 тысяч фунтов, пишет The Sun.
Криштиану должен заплатить за услуги, оказанные в период игры за «Манчестер Юнайтед» в 2021 и 2022 годах.
Косметолог специализируется на ботоксе, филлерах, уходе за кожей и подтяжке бровей.
В иске не упоминается спутница португальца Джорджина Родригес, но указано, что Равиндран работал на Роналду «и членов его семьи и окружения».
«Сейчас идет судебный процесс. Как профессионал, я не обсуждаю своих пациентов», – прокомментировал ситуацию косметолог.
Роналду колет ботокс в пенис. Инъекции увеличивают его толщину на 1-3 см, эффект может длиться до 2 лет (La Razon)
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Sun
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