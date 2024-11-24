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  • Косметолог подал в суд на Роналду из-за неоплаченного счета на 40 тысяч фунтов. Врач специализируется на ботоксе, филлерах и подтяжке бровей (The Sun)
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Косметолог подал в суд на Роналду из-за неоплаченного счета на 40 тысяч фунтов. Врач специализируется на ботоксе, филлерах и подтяжке бровей (The Sun)

На Криштиану Роналду подали в суд за неоплату косметологических услуг.

Доктор Рошан Равиндран обвинил нападающего «Аль-Насра» в неоплате счета на сумму 40 тысяч фунтов, пишет The Sun.

Криштиану должен заплатить за услуги, оказанные в период игры за «Манчестер Юнайтед» в 2021 и 2022 годах.

Косметолог специализируется на ботоксе, филлерах, уходе за кожей и подтяжке бровей.

В иске не упоминается спутница португальца Джорджина Родригес, но указано, что Равиндран работал на Роналду «и членов его семьи и окружения».

«Сейчас идет судебный процесс. Как профессионал, я не обсуждаю своих пациентов», – прокомментировал ситуацию косметолог.

Роналду колет ботокс в пенис. Инъекции увеличивают его толщину на 1-3 см, эффект может длиться до 2 лет (La Razon)

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Sun
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