«Леганес» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 20:30

«Реал» сыграет в гостях с «Леганесом» в 14-м туре Ла Лиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:30 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2». Таблица Ла Лиги Статистика Ла Лиги