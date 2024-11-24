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«Леганес» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 20:30

«Реал» сыграет в гостях с «Леганесом» в 14-м туре Ла Лиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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