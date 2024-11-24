«Реал» отстает от «Барселоны» на 4 очка при матче в запасе и опережает «Атлетико» на 1 балл
«Реал» приблизился к «Барселоне» по итогам 14-го тура Ла Лиги.
Команда Карло Анчелотти разгромила «Леганес» (3:0) и сократила отставание от лидера чемпионата Испании до 4 очков – 30 против 34. При этом у мадридцев есть игра с «Валенсией» в запасе.
На третьем месте в таблице идет «Атлетико» (29). У «Вильярреала» после 13 игр 25 очков.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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