«Реал» отстает от «Барселоны» на 4 очка при матче в запасе и опережает «Атлетико» на 1 балл

«Реал» приблизился к «Барселоне» по итогам 14-го тура Ла Лиги.

Команда Карло Анчелотти разгромила «Леганес» (3:0) и сократила отставание от лидера чемпионата Испании до 4 очков – 30 против 34. При этом у мадридцев есть игра с «Валенсией» в запасе.

На третьем месте в таблице идет «Атлетико » (29). У «Вильярреала » после 13 игр 25 очков.