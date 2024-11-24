Холанду грозит день тюрьмы в Швейцарии за неоплаченный штраф в 60 франков. Эрлингу достаточно погасить задолженность, чтобы избежать заключения (Blick)
У Эрлинга Холанда возникли проблемы с законом в Швейцарии.
Как передает Blick, у нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии есть неоплаченный штраф в размере 60 швейцарских франков (это 53,55 фунта или 64,36 евро – Спортс’‘) в кантоне Во на западе страны, назначенный 25 октября.
В случае неуплаты штрафа Холанд может быть заключен под стражу на один день во время следующего визита в Швейцарию, где с 2023 года проживает его отец Альф-Инге Холанд.
Однако такое наказание представляется маловероятным, поскольку при задержании Эрлингу достаточно будет выплатить сумму штрафа.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Blick
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