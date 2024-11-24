Кубок МЛС. 1/4 финала. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо»
«Атланта Юнайтед» сыграет в гостях с «Орландо Сити» в 1/4 финала Кубка МЛС.
За «Атланту» выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук.
На этой стадии проводится один матч. В случае ничьей в основное время будет назначен овертайм. Если и он не выявит победителя, команды исполнят серию 11-метровых ударов.
Победитель игры встретится в 1/2 финала с «Нью-Йорк Ред Буллс».
Кубок МЛС
1/4 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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