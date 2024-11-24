Кубок МЛС. 1/4 финала. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо»

«Атланта Юнайтед» сыграет в гостях с «Орландо Сити» в 1/4 финала Кубка МЛС.

За «Атланту » выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук .

На этой стадии проводится один матч. В случае ничьей в основное время будет назначен овертайм. Если и он не выявит победителя, команды исполнят серию 11-метровых ударов.

Победитель игры встретится в 1/2 финала с «Нью-Йорк Ред Буллс».

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1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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