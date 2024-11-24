Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о драфте в КХЛ.

В ноябре КХЛ объявила о создании рабочей группы по изучению возможности возрождения драфта молодых хоккеистов.

– Ваше мнение по поводу драфта?

– Это преждевременный вопрос. Слово некрасивое, взято из североамериканского хоккея.

Ярмарка юниоров – может быть, другое мне не нравится, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович .

Непонятно, зачем КХЛ хочет вернуть драфт, но есть несколько предложений