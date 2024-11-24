Есмантович о драфте в КХЛ: «Некрасивое слово, взято из североамериканского хоккея. Ярмарка юниоров – другое мне не нравится»
Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о драфте в КХЛ.
В ноябре КХЛ объявила о создании рабочей группы по изучению возможности возрождения драфта молодых хоккеистов.
– Ваше мнение по поводу драфта?
– Это преждевременный вопрос. Слово некрасивое, взято из североамериканского хоккея.
Ярмарка юниоров – может быть, другое мне не нравится, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
Непонятно, зачем КХЛ хочет вернуть драфт, но есть несколько предложений
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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