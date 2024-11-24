⚡ Гран-при России. «Невский лед». Дикиджи победил с результатом 302,47 балла, Алиев – 2-й, Лутфуллин – 3-й
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
5-й этап
Санкт-Петербург
«Невский лед»
Мужчины
Итоговое положение
1. Владислав Дикиджи – 302,47
2. Дмитрий Алиев – 272,68
3. Глеб Лутфуллин – 267,14
4. Андрей Мозалев – 262,22
5. Михаил Терновский – 256,61
6. Петр Гуменник – 254,69
7. Макар Игнатов – 241,01
8. Семен Соловьев – 235,78
9. Александр Мельников – 232,33
10. Артем Ковалев – 217,38
11. Федор Зонов – 208,80
12. Владимир Ощепков – 174,34
Произвольная программа
1. Владислав Дикиджи – 200,25
2. Дмитрий Алиев – 179,77
3. Глеб Лутфуллин – 173,73
4. Андрей Мозалев – 171,88
5. Михаил Терновский – 169,44
6. Петр Гуменник – 169,25
7. Макар Игнатов – 158,52
8. Александр Мельников – 149,41
9. Семен Соловьев – 147,02
10. Федор Зонов – 141,13
11. Артем Ковалев – 135,05
12. Владимир Ощепков – 101,30
Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский
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