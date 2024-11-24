1171

⚡ Гран-при России. «Невский лед». Дикиджи победил с результатом 302,47 балла, Алиев – 2-й, Лутфуллин – 3-й

Владислав Дикиджи победил на Гран-при в Петербурге, набрав 302,47 балла.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

5-й этап

Санкт-Петербург

«Невский лед»

Мужчины

Итоговое положение

1. Владислав Дикиджи – 302,47

2. Дмитрий Алиев – 272,68

3. Глеб Лутфуллин – 267,14

4. Андрей Мозалев – 262,22

5. Михаил Терновский – 256,61

6. Петр Гуменник – 254,69

7. Макар Игнатов – 241,01

8. Семен Соловьев – 235,78

9. Александр Мельников – 232,33

10. Артем Ковалев – 217,38

11. Федор Зонов – 208,80

12. Владимир Ощепков – 174,34

Произвольная программа

1. Владислав Дикиджи – 200,25

2. Дмитрий Алиев – 179,77

3. Глеб Лутфуллин – 173,73

4. Андрей Мозалев – 171,88

5. Михаил Терновский – 169,44

6. Петр Гуменник – 169,25

7. Макар Игнатов – 158,52

8. Александр Мельников – 149,41

9. Семен Соловьев – 147,02

10. Федор Зонов – 141,13

11. Артем Ковалев – 135,05

12. Владимир Ощепков – 101,30

Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoСерия Гран-при России
logoсборная России
результаты
Невский лед
мужское катание
logoАртем Ковалев
Федор Зонов
logoДмитрий Алиев
logoАндрей Мозалев
logoВладислав Дикиджи
Александр Мельников
Владимир Ощепков
logoМакар Игнатов
Семен Соловьев
logoГлеб Лутфуллин
logoПетр Гуменник
Михаил Терновский
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при России. «Невский лед». Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Кадырова и Миронов представят произвольные программы
211 минуту назадLive
Кубок Варшавы. Самойлов победил, Франджипани – 2-й, Шмуратко – 3-й
3 минуты назад
Артем Ковалев: «Кажется, в этом году я мимо чемпионата России и финала Гран-при. Постараемся в следующем сезоне выйти в более оптимальной форме»
134 минуты назад
Алина Горбачева: «Есть желание выиграть чемпионат России, я буду стремиться к этому»
28сегодня, 12:55
Софья Важнова: «У меня была цель на сезон – попасть на пьедестал Гран-при России. Когда поняла, что я третья, заплакала от счастья»
2сегодня, 12:46
Вероника Яметова: «У меня 5 подряд вторых мест на Гран-при, хотелось бы где-то и первое взять. Главное, что не ниже»
15сегодня, 12:32
Горбачева о победе на Гран-при: «Когда делаешь четверной сальхов – это как будто тебе дали батарейку, катаешься заряженный»
3сегодня, 12:25
Гран-при России. Общий зачет. Петросян заняла первое место, Фролова – 2-я, Горбачева – 3-я, Акатьева – 8-я, Муравьева – 9-я
80сегодня, 12:13
Петросян, Фролова, Горбачева, Муравьева, Акатьева вышли в финал Гран-при России
13сегодня, 12:07
⚡ Гран-при России. «Невский лед». Горбачева победила, Яметова – 2-я, Важнова – 3-я, Муравьева – 4-я, Акатьева – 5-я
1312сегодня, 11:47
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс победила, Куракова – 2-я, Пиредда – 3-я
2вчера, 19:47
Александра Бойкова: «Когда мы переезжали из Санкт-Петербурга в Москву, оба ехали на машине. Разогналась до 190 км/ч»
17вчера, 15:54
Кубок Варшавы. Самойлов лидирует после короткой программы, Франджипани – 2-й, Шмуратко – 3-й
вчера, 15:23
Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава вышли в финал Гран-при
2вчера, 14:24
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс лидирует после короткой программы, Шильд – 2-я, Пеццетта – 3-я, Куракова – 4-я
122 ноября, 18:08
«Я влюбилась в этих созданий». Ринка Ватанабе о том, что коллекционирует предметы, изображающие гигантских изоподов
622 ноября, 11:38
В России не планируют объединять федерации фигурного катания и конькобежного спорта
520 ноября, 10:24
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартовал в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
19818 ноября, 09:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
218 ноября, 09:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте
4118 ноября, 09:00