«Наполи» лидирует в Серии А, опережая «Аталанту», «Интер», «Фиорентину» и «Лацио» на 1 очко. «Юве» отстает на 4 балла, «Милан» – на 10 при игре в запасе

«Наполи» сохранил лидерство в Серии А по итогам 13-го тура.

Команда Антонио Конте одолела «Рому» в воскресенье – 1:0. На ее счету 29 очков.

По 28 баллов набрали «Аталанта », «Интер », «Фиорентина » и «Лацио». «Ювентус » отстает от лидера на 4 очка, «Милан » – на 10, имея при этом матч в запасе. Догнать «россонери» в понедельник может «Удинезе».