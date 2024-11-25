«Наполи» лидирует в Серии А, опережая «Аталанту», «Интер», «Фиорентину» и «Лацио» на 1 очко. «Юве» отстает на 4 балла, «Милан» – на 10 при игре в запасе
«Наполи» сохранил лидерство в Серии А по итогам 13-го тура.
Команда Антонио Конте одолела «Рому» в воскресенье – 1:0. На ее счету 29 очков.
По 28 баллов набрали «Аталанта», «Интер», «Фиорентина» и «Лацио». «Ювентус» отстает от лидера на 4 очка, «Милан» – на 10, имея при этом матч в запасе. Догнать «россонери» в понедельник может «Удинезе».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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