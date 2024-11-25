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Вильям и Александер Нюландеры – 1-й дуэт братьев за 37 лет, сыгравший за «Торонто» в одном матче

Вильям и Алекс Нюландеры – 1-й дуэт братьев за 37 лет, сыгравший за «Торонто».

Шведские форварды приняли участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (3:2). 

28-летний Вильям набрал 2 (1+1) очка и был признан второй звездой встречи, 26-летний Алекс дебютировал в составе «Лифс». 

В предыдущий раз два родных брата сыграли за «Торонто» в одном матче 37 лет назад – в сезоне-1986/87. Это были чехословацкие форварды Петер Игначак и Милан Игначак. 

До них в истории клуба было еще 3 братских дуэта, вместе выходивших на лед. Это Барри Каллен и Брайан Каллен (последний совместный сезон в команде – 1958/59), Дон Метц и Ник Метц (1947/48), а также Арт Джексон и Бушер Джексон (1936/37).

Фото: соцсети «Торонто». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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