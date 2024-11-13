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Ротенберг о Новосибирске: «С семьей лучше переехал бы сюда, чем в Париж или Лондон. Любимый город после Петербурга и Москвы, культура, опера, театр, здания, архитектура – мировой уровень»

Роман Ротенберг поделился впечатлениями о Новосибирске.

Петербургский клуб на выезде обыграл «Сибирь» (1:0 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Насколько Новосибирск заслужил право принять Матч звезд, который будет в феврале? И планируете ли сами посетить это мероприятие?

– Для того, чтобы мне посетить это мероприятие, нужно вывести команду на первое место. Буду к этому стремиться.

Конечно, Новосибирск заслуженно получил Матч звезд. У меня это самый любимый город после Санкт-Петербурга. Ну и Москвы, конечно.

В России каждый город по-своему замечательный. Казань – замечательный город. Но вот мне нравится Новосибирск: культура, опера, театр, здания, архитектура – это мировой уровень, честно. Мы должны этим гордиться.

Я жил в разных странах, в разных городах – если мне предложат выбрать, куда поехать с семьей, я лучше поеду в Новосибирск, чем в Париж или в Лондон. Честно могу сказать. Новосибирск – отличный город мирового масштаба.

Здесь замечательная арена, классный лед, дышится очень хорошо.  Болельщики любят хоккей с советского времени. Здесь очень сильная школа – возьмем Егора Заврагина, он родом из Новосибирска.

Нам для побед нужны такие суровые сибирские мужики. Уверен, что сибирский Матч звезд пройдет высочайшем уровне, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг об 1:0 с «Сибирью»: «У СКА появился командный дух. Сегодня мы увидели группу суровых мужиков, победивших, несмотря ни на что»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт СКА
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logoЕгор Заврагин
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