«Вашингтон» проиграл «Торонто» в овертайме (3:4), ведя 3:1 к 56-й минуте
«Вашингтон» упустил победу в матче чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:4 ОТ).
К 56-й минуте «Кэпиталс» вели со счетом 3:1, но сначала форвард «Лифс» Вильям Нюландер сократил отставание до минимума (2:3), а на 60-й минуте Митч Марнер забил в большинстве (3:3), переведя игру в овертайм.
На 65-й минуте победную шайбу забросил форвард «Торонто» Джон Таварес.
После 15 матчей «Вашингтон» с 21 очком занимает в Столичном дивизионе 3-е место. «Торонто» после 18 игр с 22 баллами идет вторым в Атлантическом дивизионе.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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