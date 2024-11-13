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«Локо» об интервью Дзюбы: «Грубое нарушение спортивной этики, неуважение к футбольному сообществу. Удивляет, что это нашло место в эфире «Матч ТВ». РПЛ поддерживает такой формат общения?»

«Локомотив» выпустил заявление касательно интервью Артема Дзюбы.

Ранее экс-игрок железнодорожников в интервью «Матч ТВ» сделал ряд высказываний про московский клуб.

«Относительно отдельных заявлений, сделанных футболистом Артемом Дзюбой в интервью «Матч ТВ», и эпизодов, касающихся его карьеры в ФК «Локомотив», сообщаем следующее:

Мы расцениваем оценки и манеру высказываний, которые допустил в своих ответах Артем Дзюба, как грубое нарушение спортивной и деловой этики, демонстрацию неуважения к российскому футбольному сообществу.

Также считаем абсолютно неприемлемым публикацию интервью такого содержания и его продвижение на информационных ресурсах, напрямую сотрудничающих с Российской Премьер-лигой, дискредитируя как саму РПЛ, так и представляющие лигу клубы.

Вызывает удивление, что такого рода интервью нашло место в эфире «Матч ТВ», позиционирующего себя как спортивное СМИ №1 в мире российского спорта, а также позиция заместителя генерального продюсера канала, который расценивает это интервью, как легендарный успех спортивной журналистики и канала «Матч ТВ» в частности, и благодарит «за фантастический прогрев РПЛ и Winline».

Также ФК «Локомотив» обращает внимание, что отсутствует какая-либо позиция РПЛ, которая на своих ресурсах анонсировала указанное интервью. Лига поддерживает такой формат общения субъектов футбола?

ФК «Локомотив» продолжит заданный вектор развития клуба, заключающийся в формировании команды преимущественно из своих воспитанников и талантливых российских футболистов, руководствуясь интересами футбола и болельщиков клуба», – говорится в заявлении «Локомотива».

Дзюба о «Локомотиве»: «Галактионов и Ульянов сидели и боялись. Настолько команда была убита, хотели убрать Тикнизяна и Ненахова. Я поднял знамя: «Вы издеваетесь? Мы всех разорвем»

Дзюба о «Локо»: «Есть две группировки – чертановские и измайловские, первые рулят. Сулейманова, Тикнизяна, Ненахова отодвигают – играют те, кто удобен политике партии»

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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