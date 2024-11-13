Матч памяти Федора Черенкова. Легенды «Спартака» против легенд «Динамо». Начало – в 19:30

Легенды «Спартака» и «Динамо» сыграют в матче памяти Федора Черенкова.

Игра Лиги Ставок Лиги Легенд состоится сегодня, 13 ноября, на стадионе «Лукойл Арена » в Москве. Начало – в 19:30 по московскому времени.

За легенд «Спартака » сыграют: Филимонов , Ребров , Хлестов , Онопко , Парфенов , Ещенко , Булатов , Ананко , Коновалов, Головской, Мамедов , Глушаков , Мелешин, Комбаров , Самедов , Мостовой, Радченко , Павленко , Аленичев , Шмаров , Титов , Юран , Павлюченко и Ширко .

В тренерский штаб красно-белых войдут Олег Романцев и Ринат Дасаев .

Состав легенд «Динамо»: Габулов , Сметанин , Рыков , Яхимович, Евгений Смертин , Колодин , Точилин , Терехин , Жирков , Алексей Смертин , Сапета , Семшов , Кобелев, Хохлов , Каряка , Ромащенко, Гусев, Корчагин , Колыванов , Булыкин , Кирьяков и Пименов.

Руководить бело-голубыми будут Валерий Газзаев и Юрий Семин .