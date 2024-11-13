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Матч памяти Федора Черенкова. Легенды «Спартака» против легенд «Динамо». Начало – в 19:30

Легенды «Спартака» и «Динамо» сыграют в матче памяти Федора Черенкова.

Игра Лиги Ставок Лиги Легенд состоится сегодня, 13 ноября, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало – в 19:30 по московскому времени.

За легенд «Спартака» сыграют: Филимонов, Ребров, Хлестов, Онопко, Парфенов, Ещенко, Булатов, Ананко, Коновалов, Головской, Мамедов, Глушаков, Мелешин, Комбаров, Самедов, Мостовой, Радченко, Павленко, Аленичев, Шмаров, Титов, Юран, Павлюченко и Ширко.

В тренерский штаб красно-белых войдут Олег Романцев и Ринат Дасаев.

Состав легенд «Динамо»: Габулов, Сметанин, Рыков, Яхимович, Евгений Смертин, Колодин, Точилин, Терехин, Жирков, Алексей Смертин, Сапета, Семшов, Кобелев, Хохлов, Каряка, Ромащенко, Гусев, Корчагин, Колыванов, Булыкин, Кирьяков и Пименов.

Руководить бело-голубыми будут Валерий Газзаев и Юрий Семин.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: РФС
logoСпартак
logoЕгор Титов
logoРоман Павлюченко
logoРолан Гусев
logoЮрий Жирков
logoДмитрий Парфенов
logoВладимир Габулов
logoАлександр Ширко
logoАлексей Мелешин
logoАртем Ребров
logoАндрей Каряка
logoАлександр Сапета
logoАлександр Точилин
logoДенис Колодин
logoДмитрий Комбаров
logoИгорь Семшов
logoДмитрий Хохлов
logoДмитрий Булыкин
logoРуслан Пименов
logoАлександр Самедов
Эрик Корчагин
logoВалерий Газзаев
logoАндрей Кобелев
logoЮрий Семин
logoАндрей Ещенко
logoАлексей Смертин
logoпремьер-лига Россия
logoРинат Дасаев
товарищеские матчи (клубы)
logoДинамо Москва
logoИгорь Колыванов
logoАлександр Мостовой
logoСергей Юран
logoДмитрий Аленичев
logoАлександр Павленко
logoОлег Романцев
logoВиктор Онопко
logoМаксим Ромащенко
logoФедор Черенков
logoАлександр Филимонов
logoДмитрий Ананко
logoВиктор Булатов
logoЛукойл Арена
Евгений Смертин
logoСергей Кирьяков
Валерий Шмаров
logoАндрей Коновалов
Олег Терехин
logoКонстантин Головской
logoДенис Глушаков
logoДмитрий Хлестов
Дмитрий Радченко
logoВладимир Рыков
logoАндрей Сметанин
logoРамиз Мамедов
logoЭрик Яхимович
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