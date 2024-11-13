Матч памяти Федора Черенкова. Легенды «Спартака» против легенд «Динамо». Начало – в 19:30
Игра Лиги Ставок Лиги Легенд состоится сегодня, 13 ноября, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало – в 19:30 по московскому времени.
За легенд «Спартака» сыграют: Филимонов, Ребров, Хлестов, Онопко, Парфенов, Ещенко, Булатов, Ананко, Коновалов, Головской, Мамедов, Глушаков, Мелешин, Комбаров, Самедов, Мостовой, Радченко, Павленко, Аленичев, Шмаров, Титов, Юран, Павлюченко и Ширко.
В тренерский штаб красно-белых войдут Олег Романцев и Ринат Дасаев.
Состав легенд «Динамо»: Габулов, Сметанин, Рыков, Яхимович, Евгений Смертин, Колодин, Точилин, Терехин, Жирков, Алексей Смертин, Сапета, Семшов, Кобелев, Хохлов, Каряка, Ромащенко, Гусев, Корчагин, Колыванов, Булыкин, Кирьяков и Пименов.
Руководить бело-голубыми будут Валерий Газзаев и Юрий Семин.
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