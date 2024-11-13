Артем Дзюба рассказал, какую роль религия играет в его жизни.

Дзюба покинул «Локомотив» по окончании прошлого сезона и присоединился к «Акрону» на правах свободного агента незадолго до закрытия трансферного окна.

– Ты был готов завершить карьеру [летом]?

– А что мне еще оставалось? Не знаю, захотел бы я в итоге или нет [идти учиться на тренера]. Пауза оказалась уж слишком большая. Я безумно рад тому, как все получилось. Были разные варианты, а вывело в итоге на то, что должно быть.

Я сейчас много читаю, особенно литературу, связанную с Богом. На самом деле, есть ситуации, где Господь направляет. Ты думаешь, что вообще полный пипец… За что?! Как так?! А Бог тебя раз – и выводит.

Казалось бы, и по деньгам, и по другим вещам есть сомнения. Но ты приходишь именно в нужное место, где тебе действительно рады, где тебе комфортно, и ты можешь себя проявить и помочь другим, прежде всего. У меня это вторая такая команда, где я зрелый футболист среди молодых, и мне нужно прям маневрировать.

То есть я уже не просто футболист, который пришел, потренировался, чуть кого‑то «подубил» – и пошел. Сейчас на кого‑то прикрикнешь, кого‑то, наоборот, надо поддержать. Надо разговаривать, потому что все ребята разные.

Иногда сидишь с кем‑то в бане после тренировки на восстановлении и слышишь: «Представляешь, я тебя на чемпионате мира видел, будучи маленьким, а сейчас с тобой в одной команде». И в этот момент ты такой: «Блин, а реально». Стараюсь на равных с ними. Иногда забываешься, потому что типа молодой, всего 36 лет. Но надо помнить, что должен быть для них примером.

– Докручу все‑таки вопрос. Ты был готов к завершению карьеры в тот момент?

– Мне хочется думать, что да. Но судя по моему организму – нет. Я, наверное, обманывал сам себя, то есть просто готовился к этому. Оставались сутки [до закрытия трансферного окна], – сказал нападающий «Акрона».

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»)