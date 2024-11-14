Овечкин сделал передачу в матче с «Торонто»: 4 броска, 3 хита за 16:16. У него 10+9 в 15 играх
Александр Овечкин сделал передачу в матче с «Торонто» (3:4 ОТ).
Капитан «Вашингтона» набрал 19-е (10+9) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 15 игр.
Сегодня за 16:16 (2:00 – в большинстве) у россиянина 4 броска в створ ворот (4 – заблокировано), 3 силовых приема, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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