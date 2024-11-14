  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин сделал передачу в матче с «Торонто»: 4 броска, 3 хита за 16:16. У него 10+9 в 15 играх
6

Овечкин сделал передачу в матче с «Торонто»: 4 броска, 3 хита за 16:16. У него 10+9 в 15 играх

Александр Овечкин сделал передачу в матче с «Торонто» (3:4 ОТ).

Капитан «Вашингтона» набрал 19-е (10+9) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 15 игр.

Сегодня за 16:16 (2:00 – в большинстве) у россиянина 4 броска в створ ворот (4 – заблокировано), 3 силовых приема, полезность – «0».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Георгий Черданцев: «Волнует, даст НХЛ побить рекорд Гретцки или Овечкина тормознут? В лиге думают: «У нас будет лучший бомбардир – русский?» Никакой Макдэвид потом не побьет»
52вчера, 13:02
Артюхин об Овечкине: «Травмы обошли его стороной, слава богу – это бич возрастных игроков. Ты стараешься, но здоровье просто не позволяет – сыпаться начинаешь»
вчера, 10:00
Овечкин о центрах: «Бэкстрем – один тип игрока, Кузнецов – другой, Строум – третий. Их нельзя сравнивать. Дилан все еще молод и может стать топ-центром»
12вчера, 08:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Вашингтон» проиграл «Торонто» в овертайме (3:4), ведя 3:1 к 56-й минуте
12 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Торонто», «Питтсбург» – «Детройту», «Каролина» против «Юты»
25640 минут назадLive
Тарасенко набрал очки впервые за 8 матчей – передача против «Питтсбурга». У него 2+2 в 14 играх
244 минуты назад
Ротенберг про слухи о драке с Кузнецовым: «Были серьезные разговоры по душам с командой. Мы злые по отношению к соперникам, а внутри СКА у нас хорошая боевая атмосфера»
34вчера, 22:00
Павел Дацюк: «Мало талантов приходит в наш хоккей, потому что он подорожал. Моему поколению школы выдавали коньки, клюшки, хоть и старенькие. Сейчас все легло на плечи родителей»
5вчера, 21:48
У кого лучше статистика за прошлый сезон НХЛ: Капризов или Макдэвид?
вчера, 21:30Спецпроект
Ротенберг о Демидове: «Развивается, растет с каждым матчем. С «Монреалем» мы в постоянном контакте, они много проигрывают сейчас, им надо найти ключи к победе»
11вчера, 21:22
Роман Ротенберг: «При поддержке Собянина реализуем проект «Хоккейный Город Сколково» – прорыв в сфере спорта и образования для детей. В планах – обмен учениками из стран БРИКС»
13вчера, 20:35
Ларионов о 2:1 с «Динамо» Минск: «У «Торпедо» в 5 матчах 4 овертайма, это непросто. В команде 22 игрока, они все – мои сыновья, в игре они одинаковы, переживаю за всех»
2вчера, 19:59
Ротенберг о «СКА-Арене»: «Чтобы вернуться, нужно решить много факторов, улучшить детали. Не хочу обсуждать публично наши внутренние вопросы»
7вчера, 19:41
Ко всем новостям
Последние новости
Дацюк о будущем: «Быть тренером — очень ответственная и тяжелая работа. Очень нервная» 
сегодня, 01:59
Ротенберг о Галимове: «Играя в «СКА-Неве», Эмиль показывает отличный хоккей. Уверен, будут хорошие предложения» 
1сегодня, 01:44
Квартальнов о минском «Динамо» и 1:2 от «Торпедо»: «Белорусы не забили – проиграли. Вновь так происходит. Где остальные ребята? Они должны забрасывать» 
сегодня, 01:30
Мамбеталиев после 2:1 с «Нефтехимиком»: «У «Барыса» идет возрождение со своими игроками. Хорошие ребята, просто нужно дать им играть»
сегодня, 01:17
Кравец о 0:5 от «Ак Барса»: «У «Куньлуня» недостаточно мастерства, опыта, уверенности. Обидно за вратаря – он много нас выручал, а партнеры в конце опускают руки и не играют»
вчера, 21:35
Леонтьев об 1:2 с «Барысом»: «Кусачий соперник, цепляется за каждую игру. У «Нефтехимика» 41 бросок в створ, шайба не зашла, так бывает»
вчера, 21:06
Гатиятулин о 5:0 с «Куньлунем»: «У «Ак Барса» был азарт, самоотверженность. Забили в большинстве – этот процесс не прекращается: ищем связки, сочетания, ходы»
1вчера, 20:53
Кудашов о 5:3: «Динамо» сыграло хорошо. В «Авангарде» никакого кризиса нет, команда боеспособная, явно недобирает очки. Видно, что идет правильная работа»
2вчера, 20:17
«Торпедо» выиграло 3 из 5 последних матчей. Команда Ларионова идет 5-й на Западе
5вчера, 18:38
Гру о 4:0 с «Металлургом»: «Трактор» завершил выезд победой в дерби, мы очень рады. Фукале – стабильный игрок, у него хороший сезон. Сикьюра играет через боль после травмы»
6вчера, 17:34