Тарасенко набрал очки впервые за 8 матчей – передача против «Питтсбурга». У него 2+2 в 14 играх
Владимир Тарасенко сделал голевую передачу в игре с «Питтсбургом» (3:2 ОТ).
Форвард «Детройта» набрал 4-е (2+2) очко в текущем чемпионате НХЛ, прервав 7-матчевую безрезультативную серию. Всего в сезоне он провел 14 игр.
Сегодня за 12:13 (0:59 – в большинстве) у россиянина 4 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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