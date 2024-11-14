Тарасенко набрал очки впервые за 8 матчей – передача против «Питтсбурга». У него 2+2 в 14 играх

Владимир Тарасенко сделал голевую передачу в игре с «Питтсбургом» (3:2 ОТ).

Форвард «Детройта » набрал 4-е (2+2) очко в текущем чемпионате НХЛ , прервав 7-матчевую безрезультативную серию. Всего в сезоне он провел 14 игр.

Сегодня за 12:13 (0:59 – в большинстве) у россиянина 4 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».