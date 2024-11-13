Зарипов о статусе доверенного лица Путина: «Большая честь для меня. Был удивлен, но с удовольствием поддержал предложение»
Данис Зарипов рассказал о том, как стал доверенным лицом Владимира Путина.
Сейчас бывший форвард «Ак Барса» и «Металлурга» является депутатом Госсовета Республики Татарстан от партии «Единая Россия».
– Можно сказать, что ваш первый шаг в политику был весной, когда были доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России. Как вы туда попали?
– Да, можно сказать, что с этого все и начиналось. Как я туда попал? Сам был удивлен. Поступило соответствующее предложение, которое я с удовольствием поддержал.
Для меня это было большой честью, – заявил Данис Зарипов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Татар-Информ»
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