Всего 6 игроков основы Брунея приехали на матч с Россией, остальным не смогли оформить документы. Тренер рассказал, что привез почти всех из молодежки (Kub Mash)

Только 6 игроков основной сборной Брунея приехали на товарищеский матч с Россией.

Как сообщает Kub Mash, остальным не смогли оформить документы на родине.

Главный тренер Брунея Винисиус Эуторопио рассказал, что команда готовилась к матчу всего пару дней. Почти все футболисты вызваны из молодежной сборной. Некоторым долго делали документы перед отъездом.

Россия сыграет с Брунеем в Краснодаре 15 ноября.

Сборная Брунея занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.

Напомним, ранее в Футбольной ассоциации Брунея заявили, что отправят вторую команду на матч в Россию : «Большинство футболистов основной сборной будут в отпуске. А приедут почти все непрофессионалы – у них есть основная работа». РФС утверждал , что по контракту соперник должен играть основным составом.