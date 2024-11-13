Всего 6 игроков основы Брунея приехали на матч с Россией, остальным не смогли оформить документы. Тренер рассказал, что привез почти всех из молодежки (Kub Mash)
Только 6 игроков основной сборной Брунея приехали на товарищеский матч с Россией.
Как сообщает Kub Mash, остальным не смогли оформить документы на родине.
Главный тренер Брунея Винисиус Эуторопио рассказал, что команда готовилась к матчу всего пару дней. Почти все футболисты вызваны из молодежной сборной. Некоторым долго делали документы перед отъездом.
Россия сыграет с Брунеем в Краснодаре 15 ноября.
Сборная Брунея занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.
Напомним, ранее в Футбольной ассоциации Брунея заявили, что отправят вторую команду на матч в Россию: «Большинство футболистов основной сборной будут в отпуске. А приедут почти все непрофессионалы – у них есть основная работа». РФС утверждал, что по контракту соперник должен играть основным составом.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Kub Mash
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