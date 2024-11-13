Экс-хоккеист ЦСКА Валентин Морозов задержан за кражу часов Audemars Piguet и Vacheron Constantin на 1,5 млн рублей у члена правления КХЛ Гуськова («ОСН»)

Экс-хоккеист ЦСКА Валентин Морозов задержан за кражу часов на 1,5 млн рублей.

Как сообщает «ОСН» со ссылкой на телеграм-канал «112», пострадавшим стал двукратный чемпион России и член правления КХЛ Александр Гуськов .

Пять лет назад Гуськов дал Морозову двое часов Audemars Piguet и Vacheron Constantin, попросив продать их. Имущество оценивается в 1,5 миллиона рублей, но деньги Гуськов так и не получил.

В 2021 году в отношении бывшего хоккеиста ЦСКА, «Крыльев Советов» и других клубов возбудили уголовное дело о мошенничестве, однако задержали его только накануне.

В настоящее время Морозов находится под подпиской о невыезде.

Валентин Морозов – старший брат президента КХЛ Алексея Морозова.