Роднина о квадробинге: «Все по-разному с ума сходят, был период, когда были хиппи. В каждое время есть какие-то отклонения в мышлении, поведении»

Ирина Роднина поделилась мнением о квадробинге.

«Квадроберы? Все по-разному с ума сходят. Был период, когда были хиппи. В каждое время есть какие-то отклонения в мышлении, поведении и взглядах. Это общество формирует эти отклонения.

Может ли негативно сказаться на детях? На детях даже перебор пищи может негативно сказаться», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Вяльбе о квадробинге: «Это надо пресечь. Слава господи, у моей дочери нет наклонностей замяукать как кошечка или затявкать как собачка»