Роднина о квадробинге: «Все по-разному с ума сходят, был период, когда были хиппи. В каждое время есть какие-то отклонения в мышлении, поведении»
Ирина Роднина поделилась мнением о квадробинге.
«Квадроберы? Все по-разному с ума сходят. Был период, когда были хиппи. В каждое время есть какие-то отклонения в мышлении, поведении и взглядах. Это общество формирует эти отклонения.
Может ли негативно сказаться на детях? На детях даже перебор пищи может негативно сказаться», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Вяльбе о квадробинге: «Это надо пресечь. Слава господи, у моей дочери нет наклонностей замяукать как кошечка или затявкать как собачка»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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