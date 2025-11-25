Мостовой о «Динамо»: «Гусев – футбольный человек. На поле играют футболисты, а не тренер. Во время трансляции начали говорить, что изменился стиль. Чего? Иногда такие глупости говорят…»

Александр Мостовой: Гусев – футбольный человек, понимает игру.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о победе «Динамо» над «Динамо» Махачкала (3:0) в матче Мир РПЛ .

Это была первая игра бело-голубых при Ролане Гусеве после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера.

«Сейчас точно такая же ситуация с Роланом Гусевым. «Динамо » удалось одержать победу над Махачкалой. Но почему-то все уже забыли, что неделю назад командой руководил Карпин.

Мы Гусева, что ли, не знаем? Он мой хороший друг. Я прекрасно его знаю. Уже даже смешно становится, что мы на эти моменты обращаем внимание.

Повторюсь, что на на поле играют футболисты, а не тренер. Гусев воспользовался шансом, его и назначали.

Он сам неоднократно говорил футболистам: «Ребята, на поле играете вы, а не я». Ролан – футбольный человек. Он понимает игру – это главное!

Во время телевизионной трансляции начали говорить, что у «Динамо» изменился стиль игры. Чего? Какой стиль? Иногда такие глупости говорят… Ну, поменяли они пару игроков… Если бы на поле вышли восемь новых футболистов, то можно говорить о новом стиле. А так...

«Динамо» сыграло против Махачкалы в два нападающих, потому что команде уже некуда отступать. Если бы и в этом матче они не смогли победить, то такое бы началось… Тем более в составе «Динамо» много атакующих футболистов.

Плюс они играли против Махачкалы, а не против «Локомотива» или ЦСКА. Не стоит об этом забывать. Такую команду можно и нужно обыгрывать дома», – сказал Александр Мостовой.