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  • Ротенберг и Тимченко продали «Хельсинки Холл» за сумму около 60 млн евро группе финских инвесторов. Продавцы получат деньги, когда Евросоюз снимет санкции
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Ротенберг и Тимченко продали «Хельсинки Холл» за сумму около 60 млн евро группе финских инвесторов. Продавцы получат деньги, когда Евросоюз снимет санкции

Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко продали «Хельсинки Холл».

Об этом сообщает финское издание Ilta-Sanomat.

На общем собрании акционеров арены упоминали цену в 57 миллионов евро, однако впоследствии сообщалось, что она выросла как минимум до 60 миллионов евро.

Покупателем стала финская инвестиционная компания Trevian, занимающаяся недвижимостью.

«Могу подтвердить, что документы о покупке подписаны. Покупатели и продавцы достигли соглашения по всем деталям сделки», – сказал член совета директоров «Хельсинки Холла» и адвокат Тимченко Кай Паананен.

Отмечается, что, несмотря на подписание договора, сделка еще должна быть одобрена Евросоюзом.

Даже в случае положительного решения Ротенберг и Тимченко не получат деньги от продажи сразу. Они будут храниться на эскроу-счете, контролируемом властями Финляндии, до тех пор, пока санкции Евросоюза не будут сняты.

Напомним, что спортивно-концертный комплекс простаивает с марта 2022 года.

Как Финляндия третий год отбирает у Ротенберга главный стадион страны – «Хельсинки Холл»

Опубликовал: Максим Федер
logoСКА
бизнес
logoКХЛ
logoГеннадий Тимченко
logoРоман Ротенберг
Хартвалл Арена
Политика
деньги
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