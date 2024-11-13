Ротенберг и Тимченко продали «Хельсинки Холл» за сумму около 60 млн евро группе финских инвесторов. Продавцы получат деньги, когда Евросоюз снимет санкции
Об этом сообщает финское издание Ilta-Sanomat.
На общем собрании акционеров арены упоминали цену в 57 миллионов евро, однако впоследствии сообщалось, что она выросла как минимум до 60 миллионов евро.
Покупателем стала финская инвестиционная компания Trevian, занимающаяся недвижимостью.
«Могу подтвердить, что документы о покупке подписаны. Покупатели и продавцы достигли соглашения по всем деталям сделки», – сказал член совета директоров «Хельсинки Холла» и адвокат Тимченко Кай Паананен.
Отмечается, что, несмотря на подписание договора, сделка еще должна быть одобрена Евросоюзом.
Даже в случае положительного решения Ротенберг и Тимченко не получат деньги от продажи сразу. Они будут храниться на эскроу-счете, контролируемом властями Финляндии, до тех пор, пока санкции Евросоюза не будут сняты.
Напомним, что спортивно-концертный комплекс простаивает с марта 2022 года.
Как Финляндия третий год отбирает у Ротенберга главный стадион страны – «Хельсинки Холл»
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