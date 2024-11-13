Алена Заварзина: «Почему к Израилю-то никаких вопрос по участию в Олимпиаде не было? Давайте уже не будем притворяться, что Олимпийские игры – это про справедливость»

Алена Заварзина высказалась об участии россиян в Олимпийских играх в Париже.

– Следила за эпопеей с нашими спортсменами, против участия которых выступал даже ОКР?

– Это было мрачно. Обидно и больно за ребят. Мне жалко, что целое поколение будет по-спортивному ущербным – без международных стартов.

И я сейчас накину на вентилятор, но почему к Израилю-то никаких вопрос по участию в Олимпиаде не было? Давайте уже не будем притворяться, что Олимпийские игры – это про справедливость или «быстрее, выше, сильнее».

– А про что они?

– Спорт-интертеймент. Это развлечение, это национализм, это sport-washing – двигатель экономики и имиджа страны, это в частных случаях социальный лифт, это большие пиар-компании американских спортсменов-суперзвезд типа Симоны Байлс.

Есть очень много красивых историй. И ее в том числе, она заслуживает уважения.

Но не все в равных условиях в плане пиара и бенефитов. У кого-то больше шансов на этой вечеринке сделать красивую конфетку и получить кусок посерьезнее. Это не элитизм в чистом виде, но и не совсем честная и одинаковая для всех история, – сказала бронзовый призер Сочи-2014 в сноуборде Заварзина.

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