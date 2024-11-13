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Косметолог о губах Загитовой: «Когда явно видно увеличение – работа выполнена не очень качественно»

Косметолог считает, что у фигуристки Алины Загитовой видно увеличение губ.

«На фотографиях видно, что Алина Загитова увеличила губы. Думаю, объем препарата больше чем 1 мл или филлер был очень плотный, потому что губы увеличены как по контуру, так и в объеме. Все-таки сейчас тенденция на естественность, а когда губы увеличены по всей длине – это выдает работу косметолога.

Мы стараемся, чтобы это выглядело натурально, и делаем больше центральную зону верхней и нижней губ, оставляя латеральные углы почти нетронутыми – тогда косметологические манипуляции не будут заметны постороннему глазу. Но опять же, все зависит от запроса пациента: иногда девушки просят сделать выраженный объем и выраженный контур губ, но сейчас это встречается все реже и реже.

По фотографиям тяжело определить, есть ли миграция препарата или нет, но на мой взгляд, когда явно видно увеличение – работа выполнена не очень качественно. Но повторюсь, все зависит от запроса фигуристки», – сказала Елена Щукарева.

Загитова пожаловалась на «мозоли внутри губ» из-за брекетов. Так бывает?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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женское катание
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