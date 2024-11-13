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Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» выиграл у «Енисея» в Красноярске, «Уралмаш» встречается с ЦСКА

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» выиграл у «Енисея» в Красноярске, «Уралмаш» в Екатеринбурге встречается с московским ЦСКА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 11-1, Зенит – 11-2, Локомотив-Кубань – 11-3, УНИКС – 9-4, Пари Нижний Новгород – 7-6, Уралмаш – 6-7, Парма – 6-7, Автодор – 5-8, Енисей – 5-9, Самара – 4-8, МБА-МАИ – 3-10, Астана – 0-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЦСКА
logoЛокомотив-Кубань
logoЕнисей
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
logoАстана
logoУралмаш
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