Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» выиграл у «Енисея» в Красноярске, «Уралмаш» встречается с ЦСКА

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» выиграл у «Енисея» в Красноярске, «Уралмаш » в Екатеринбурге встречается с московским ЦСКА. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 11-1, Зенит – 11-2, Локомотив-Кубань – 11-3, УНИКС – 9-4, Пари Нижний Новгород – 7-6, Уралмаш – 6-7, Парма – 6-7, Автодор – 5-8, Енисей – 5-9, Самара – 4-8, МБА-МАИ – 3-10, Астана – 0-13. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.