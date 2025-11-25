Каррагер о «Ливерпуле»: «Салах говорит только тогда, когда его признают лучшим игроком матча или когда ему нужен новый контракт. После поражений говорить всегда выходит ван Дейк»

Джейми Каррагер: хотел бы высказывания Мохамеда Салаха о ситуации в «Ливерпуле».

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер обратился к вингеру команды Мохамеду Салаху , который забил 4 гола и сделал 2 передачи в 12 матчах сезона АПЛ .

Мерсисайдцы находятся на 12-й позиции в таблице АПЛ на данный момент.

«После матча с «Ноттингемом» (0:3) Вирджил ван Дейк вышел и высказался, как и положено капитану команды.

После таких поражений ван Дейк всегда выходит и говорит. Это должен делать капитан, но в раздевалке должны быть и другие игроки, которые говорят от имени клуба.

Год назад Мохамед Салах не стеснялся говорить о своей ситуации и о том, что клуб не предлагает ему контракт. Я слышу, как Салах говорит только тогда, когда его признают лучшим игроком матча или когда ему нужен новый контракт.

Я хотел бы, чтобы Салах, один из лидеров и легенд «Ливерпуля », вышел и высказался от имени команды», – сказал Джейми Каррагер .