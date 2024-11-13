Журналист назвал Черчесова Станиславом Салмановичем. Тренер ответил: «Я тоже могу обидеться. Но все же в порядке, правда? Я – Саламович. По-русски – Приветович»
Журналист допустил ошибку, обращаясь к Станиславу Черчесову по отчеству.
Главный тренер сборной Казахстана отвечал на вопросы представителей СМИ перед матчем против команды Австрии в Лиге наций.
– Станислав Салманович...
– Я тоже могу обидеться. Но все же в порядке, правда? Я – Саламович. По-русски – Приветович, – отреагировал Черчесов на обращение корреспондента.
Черчесова оштрафовали за шутку про казахский язык: «Его юмор выходит за рамки. Мы провели беседу, объяснили приоритет государственного языка»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт день за днем»
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