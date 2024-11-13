Журналист назвал Черчесова Станиславом Салмановичем. Тренер ответил: «Я тоже могу обидеться. Но все же в порядке, правда? Я – Саламович. По-русски – Приветович»

Журналист допустил ошибку, обращаясь к Станиславу Черчесову по отчеству.

Главный тренер сборной Казахстана отвечал на вопросы представителей СМИ перед матчем против команды Австрии в Лиге наций.

– Станислав Салманович...

– Я тоже могу обидеться. Но все же в порядке, правда? Я – Саламович. По-русски – Приветович, – отреагировал Черчесов на обращение корреспондента.

Черчесова оштрафовали за шутку про казахский язык: «Его юмор выходит за рамки. Мы провели беседу, объяснили приоритет государственного языка»