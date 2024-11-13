Журавель о заявлении «Локо»: «Шок-контент покруче высказываний Дзюбы – нужен мощный обидозамеритель. Поразительно, что в словах Артема виноват оказался микрофон «Матч ТВ»

Тимур Журавель отреагировал на комментарий «Локомотива» по интервью Артема Дзюбы.

Экс-форвард железнодорожников в интервью «Матч ТВ» сделал ряд высказываний про московский клуб.

«Локомотив » отреагировал официальным заявлением : «Грубое нарушение спортивной этики, неуважение к футбольному сообществу. Удивляет, что это нашло место в эфире «Матч ТВ». РПЛ поддерживает такой формат общения?»

«Честно говоря, реакция «Локо» – это шок-контент покруче некоторых высказываний Дзюбы.

Тут нужен мощный обидозамеритель – кто на кого больше обиделся: Дзюба на «Локо» или наоборот.

Но самое поразительное, что в словах Дзюбы виноват оказался… Микрофон «Матч ТВ». В этом сезоне «Локо» удивляет во многих аспектах», – написал комментатор «Матч ТВ » в своем телеграм-канале.

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»)