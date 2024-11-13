Журавель о заявлении «Локо»: «Шок-контент покруче высказываний Дзюбы – нужен мощный обидозамеритель. Поразительно, что в словах Артема виноват оказался микрофон «Матч ТВ»
Экс-форвард железнодорожников в интервью «Матч ТВ» сделал ряд высказываний про московский клуб.
«Локомотив» отреагировал официальным заявлением: «Грубое нарушение спортивной этики, неуважение к футбольному сообществу. Удивляет, что это нашло место в эфире «Матч ТВ». РПЛ поддерживает такой формат общения?»
«Честно говоря, реакция «Локо» – это шок-контент покруче некоторых высказываний Дзюбы.
Тут нужен мощный обидозамеритель – кто на кого больше обиделся: Дзюба на «Локо» или наоборот.
Но самое поразительное, что в словах Дзюбы виноват оказался… Микрофон «Матч ТВ». В этом сезоне «Локо» удивляет во многих аспектах», – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.
Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»)
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