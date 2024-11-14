  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • НХЛ. «Вашингтон» принимает «Торонто», «Питтсбург» играет с «Детройтом», «Каролина» против «Юты»
Live
138

НХЛ. «Вашингтон» принимает «Торонто», «Питтсбург» играет с «Детройтом», «Каролина» против «Юты»

«Вашингтон» дома играет с «Торонто» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Питтсбург» принимает «Детройт», «Колорадо» встречается с «Лос-Анджелесом», «Анахайм» – с «Вегасом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoПиттсбург
logoТоронто
logoКаролина
logoВашингтон
logoДетройт
logoКолорадо
logoАнахайм
logoЛос-Анджелес
logoНХЛ
logoВегас
logoЮта
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Виннипег» возглавил рейтинг силы команд НХЛ по версии The Hockey News. «Каролина» – 2-я, «Флорида» – 3-я, «Вашингтон» – 5-й, «Тампа» – 14-я, «Филадельфия» – 32-я
287 ноября, 12:42
«Тампа» – лучший клуб НХЛ за последние 5 лет по версии Bleacher Report. «Флорида» – 2-я, «Вегас» – 3-й, «Вашингтон» – 15-й, «Питтсбург» – 16-й
161 сентября, 11:22
«Питтсбург» – самый успешный клуб НХЛ в плей-офф в эпоху потолка зарплат, «Тампа» – 2-я, «Чикаго» – 3-й, «Вашингтон» – 9-й (The Athletic)
2630 июля, 11:24
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ротенберг про слухи о драке с Кузнецовым: «Были серьезные разговоры по душам с командой. Мы злые по отношению к соперникам, а внутри СКА у нас хорошая боевая атмосфера»
25вчера, 22:00
Павел Дацюк: «Мало талантов приходит в наш хоккей, потому что он подорожал. Моему поколению школы выдавали коньки, клюшки, хоть и старенькие. Сейчас все легло на плечи родителей»
4вчера, 21:48
У кого лучше статистика за прошлый сезон НХЛ: Капризов или Макдэвид?
вчера, 21:30Спецпроект
Ротенберг о Демидове: «Развивается, растет с каждым матчем. С «Монреалем» мы в постоянном контакте, они много проигрывают сейчас, им надо найти ключи к победе»
10вчера, 21:22
Роман Ротенберг: «При поддержке Собянина реализуем проект «Хоккейный Город Сколково» – прорыв в сфере спорта и образования для детей. В планах – обмен учениками из стран БРИКС»
13вчера, 20:35
Ларионов о 2:1 с «Динамо» Минск: «У «Торпедо» в 5 матчах 4 овертайма, это непросто. В команде 22 игрока, они все – мои сыновья, в игре они одинаковы, переживаю за всех»
2вчера, 19:59
Ротенберг о «СКА-Арене»: «Чтобы вернуться, нужно решить много факторов, улучшить детали. Не хочу обсуждать публично наши внутренние вопросы»
7вчера, 19:41
Разин о 0:4 от «Трактора»: «Надо на кол двух‑трех игроков посадить. Но я поменялся, стараюсь не кнутом, а пряником донести мысли. Прошлый сезон хочется забыть и начать все с нуля»
6вчера, 19:27
Шевченко ответил Разину, назвавшему журналиста подонком: «Опять я влетал 0:4 «Трактору»? Андрей Владимирович, так это Вовченко собаки»
9вчера, 19:11Фото
Ротенберг о поздравлении с 214-й игрой в КХЛ от болельщицы: «Каждый матч – это праздник. Максимальная цель – 3150, как у нашего техника Рогатина, дай бог, так и будет»
49вчера, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Дацюк о будущем: «Быть тренером — очень ответственная и тяжелая работа. Очень нервная» 
31 минуту назад
Ротенберг о Галимове: «Играя в «СКА-Неве», Эмиль показывает отличный хоккей. Уверен, будут хорошие предложения» 
46 минут назад
Квартальнов о минском «Динамо» и 1:2 от «Торпедо»: «Белорусы не забили – проиграли. Вновь так происходит. Где остальные ребята? Они должны забрасывать» 
сегодня, 01:30
Мамбеталиев после 2:1 с «Нефтехимиком»: «У «Барыса» идет возрождение со своими игроками. Хорошие ребята, просто нужно дать им играть»
сегодня, 01:17
Кравец о 0:5 от «Ак Барса»: «У «Куньлуня» недостаточно мастерства, опыта, уверенности. Обидно за вратаря – он много нас выручал, а партнеры в конце опускают руки и не играют»
вчера, 21:35
Леонтьев об 1:2 с «Барысом»: «Кусачий соперник, цепляется за каждую игру. У «Нефтехимика» 41 бросок в створ, шайба не зашла, так бывает»
вчера, 21:06
Гатиятулин о 5:0 с «Куньлунем»: «У «Ак Барса» был азарт, самоотверженность. Забили в большинстве – этот процесс не прекращается: ищем связки, сочетания, ходы»
1вчера, 20:53
Кудашов о 5:3: «Динамо» сыграло хорошо. В «Авангарде» никакого кризиса нет, команда боеспособная, явно недобирает очки. Видно, что идет правильная работа»
2вчера, 20:17
«Торпедо» выиграло 3 из 5 последних матчей. Команда Ларионова идет 5-й на Западе
5вчера, 18:38
Гру о 4:0 с «Металлургом»: «Трактор» завершил выезд победой в дерби, мы очень рады. Фукале – стабильный игрок, у него хороший сезон. Сикьюра играет через боль после травмы»
4вчера, 17:34