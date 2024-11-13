Судья Кут вдыхал белый порошок во время Евро-2024, он отправил видео и фото приятелю. Арбитр, оскорблявший Клоппа, отстранен в АПЛ и УЕФА (The Sun)

Судья, оскорблявший Юргена Клоппа, вдыхал белый порошок во время Евро.

Ранее в социальные сети попало видео, на котором арбитр Дэвид Кут в личной беседе с друзьями называет бывшего главного тренера «Ливерпуля » Юргена Клоппа «полным мудаком» и обвиняет его в высокомерии – впоследствии судья признал подлинность записи. PGMOL, организация, отвечающая за судейство в Англии , отстранила Кута на время расследования.

The Sun сообщает об утечке еще одного ролика – на записи Кут вдыхает белый порошок.

Утверждается, что видео было снято 6 июля – на следующий день после матча Испании и Германии (2:1) в 1/4 финала Евро-2024 , где англичанин отвечал за ВАР.

Предположительно видео, которое Кут отправил своему приятелю, было снято в гостиничном номере, предоставленном ему УЕФА на время турнира.

Несколькими днями ранее, 1 июля, Кут прислал приятелю фотографии, на которых также был запечатлен белый порошок.

Сообщается, что УЕФА отменил назначения Кута на матчи Лиги наций в ноябре.

Cкандал в АПЛ: судья назвал Клоппа «полным мудаком» на слитом видео. Он же нюхал белый порошок во время Евро