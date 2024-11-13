СКА прервал серию из пяти поражений подряд. Армейцы по буллитам обыграли «Сибирь» – 1:0
СКА прервал серию из пяти поражений подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.
В Новосибирске армейцы в серии буллитов обыграли «Сибирь» со счетом 1:0. Команда Романа Ротенберга одержала первую победу за шесть матчей.
СКА находится на третьем месте в Западной конференции, набрав 34 очка за 27 матчей.
Следующую встречу клуб из Санкт-Петербурга проведет 15 ноября на выезде с «Ак Барсом».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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