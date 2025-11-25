Агент Баринова о «Локомотиве»: «Для меня странно, что Дмитрий получает меньше Монтеса. Разговоров очень много, в том числе с Турцией, Францией и Испанией»
Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, оценил ситуацию с истекающим в конце этого сезона контрактом хавбека.
– Писали, что с назначением Ротенберга вероятность ухода Баринова из «Локомотива» возросла.
– Мой прогноз – 50 на 50.
Нужно обладать умением слышать, что хочет донести клуб. Если клуб не хочет ничего доносить и желает спустить ситуацию на тормозах – это одно. Если будут объяснять свои действия и поступки со всех сторон – это другое.
– Из Европы есть контакты по Баринову?
– Разговоров было очень много. В том числе с Турцией, Францией и Испанией. У нас есть два варианта, если Баринов не продлит контракт с «Локомотивом»: выкуп зимой за незначительную сумму или уход летом свободным агентом.
– В Европе готовы удовлетворить личные условия Баринова?
– Конечно. Для понимания – зарплата Монтеса в «Локомотиве» больше, чем у Баринова.
– Это разве честно?
– Это условия личных договоренностей, что поделать. Монтеса подписывали позже, чем Баринова.
– Получается, «Локомотив» недооценивает Баринова?
– Думаю, что клуб оценивает Диму достойно. Но для меня странно, что он получает меньше Сесара Монтеса, – сказал Вадим Шпинев.