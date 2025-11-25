Агент Баринова о «Локомотиве»: «Для меня странно, что Дмитрий получает меньше Монтеса. Разговоров очень много, в том числе с Турцией, Францией и Испанией»

Вадим Шпинев: странно, что Дмитрий Баринов получает меньше Сесара Монтеса.

Вадим Шпинев , агент полузащитника «Локомотива » Дмитрия Баринова , оценил ситуацию с истекающим в конце этого сезона контрактом хавбека.

– Писали, что с назначением Ротенберга вероятность ухода Баринова из «Локомотива» возросла.

– Мой прогноз – 50 на 50.

Нужно обладать умением слышать, что хочет донести клуб. Если клуб не хочет ничего доносить и желает спустить ситуацию на тормозах – это одно. Если будут объяснять свои действия и поступки со всех сторон – это другое.

– Из Европы есть контакты по Баринову?

– Разговоров было очень много. В том числе с Турцией, Францией и Испанией. У нас есть два варианта, если Баринов не продлит контракт с «Локомотивом»: выкуп зимой за незначительную сумму или уход летом свободным агентом.

– В Европе готовы удовлетворить личные условия Баринова?

– Конечно. Для понимания – зарплата Монтеса в «Локомотиве» больше, чем у Баринова.

– Это разве честно?

– Это условия личных договоренностей, что поделать. Монтеса подписывали позже, чем Баринова.

– Получается, «Локомотив» недооценивает Баринова?

– Думаю, что клуб оценивает Диму достойно. Но для меня странно, что он получает меньше Сесара Монтеса , – сказал Вадим Шпинев.