НБА. «Филадельфия» примет «Кливленд», «Лейкерс» встретятся с «Мемфисом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.

«Филадельфия » на своей площадке попытается нанести «Кливленду » первое поражение в сезоне, «Лейкерс » встретятся дома с «Мемфисом ».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.