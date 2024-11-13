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НБА. «Филадельфия» примет «Кливленд», «Лейкерс» встретятся с «Мемфисом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.

«Филадельфия» на своей площадке попытается нанести «Кливленду» первое поражение в сезоне, «Лейкерс» встретятся дома с «Мемфисом».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
logoБостон
logoЧикаго
logoКливленд
logoДетройт
logoХьюстон
logoИндиана
logoКлипперс
logoЛейкерс
logoМемфис
logoМилуоки
logoМиннесота
logoБруклин
logoНью-Йорк
logoНовый Орлеан
logoОрландо
logoФиладельфия
logoФиникс
logoПортленд
logoСакраменто
logoСан-Антонио
logoНБА
logoВашингтон
logoОклахома-Сити
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