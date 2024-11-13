Ротенберг о продаже «Хельсинки Холла»: «Это наша добрая воля, денег мы никогда не увидим с учетом происходящего. Дай бог санкции снимут – возможны изменения. Вы удивитесь, с кем я в контакте»

Роман Ротенберг рассказал о деталях сделки по продаже арены «Хельсинки Холл».

Ранее сообщалось, что Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко продали «Хельсинки Холл» за сумму около 60 миллионов евро группе финских инвесторов.

– Сегодня прошла информация о продаже «Хартвалл Арены». Действительно это так?

– Могу подтвердить всю информацию, да, подтверждаю.

Но в это же время могу честно сказать, что это наше желание доброй воли – помочь коллегам, потому что с учетом всего происходящего мы этих денег никогда не увидим. То есть в этой ситуации наше желание и добрая воля.

Но если снимут все санкции, дай Бог их снимут, то, возможно, как вы пишите в своих отчетах в телеграм-канале, будут изменения. Мы в это верим.

– То есть у вас есть контакты не только с коллегами из Канады, но и из Финляндии?

– У меня, если честно, есть очень много контактов. Я жил в разных странах, и я со всеми в контакте. Потому что коммуникация – это ключ к хорошему результату в жизни в целом, так что я со всеми в контакте.

Фамилии не буду называть, потому что их в санкции могут внести всех, так как я сам в санкциях. Вы даже будете удивлены, с кем я в контакте. Фамилии не называю, но я со всеми общаюсь. Это развитие, саморазвитие.

Как тренер могу сказать, что тот тренер, который не учится каждый день, тот никогда не добьется никакого результата. Надо развиваться каждый день, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча с «Сибирью» (1:0 Б).

Ротенберг и Тимченко продали «Хельсинки Холл» за сумму около 60 млн евро группе финских инвесторов. Продавцы получат деньги, когда Евросоюз снимет санкции