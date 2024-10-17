«Барселона» должна 147 млн евро за игроков – еще не рассчитались за трансферы Левандовского, Рафиньи и Торреса, сделанные в 2022-м. За поляка нужно заплатить 7 клубам
Как пишет As, ссылаясь на данные из финансового отчета каталонцев, в общей сложности «Барса» должна клубам за трансферы игроков чуть более 147 миллионов евро, из которых 45 миллионов подлежат возврату в краткосрочной перспективе и 102 миллиона – в долгосрочной.
Семь клубов все еще должны получить деньги от «Барселоны» за Левандовского, перешедшего в команду в 2022 году за 45+5 млн евро из «Баварии». Большинство из них – польские, которым положены солидарные выплаты за обучение футболиста. «Баварии» «Барса» должна 10,4 миллиона евро в краткосрочный период и 10,6 миллиона в долгосрочный. «Боруссия Дортмунд» должна получить 78 тысяч евро в краткосрочной и еще 78 тысяч в долгосрочной перспективе.
Также за поляка должны получить выплаты «Легия» (50 тысяч в краткосрочной и 50 тысяч в долгосрочной), «Лех» (119 тысяч и 119 тысяч), «Дельта» (33 тысячи и 33 тысячи), «Знич» (113 тысяч и 113 тысяч) и «Полония» (169 тысяч и 169 тысяч).
«Барселона» также должна рассчитаться за трансфер Рафиньи, который перешел из «Лидса» в 2022 году за 58 млн евро. Клуб должен выплатить англичанам 559 тысяч евро в краткосрочной перспективе и почти 42 миллиона в долгосрочной, а также некоторую сумму его предыдущим клубам, таким как «Спортинг» и «Ренн».
«Манчестер Сити» должен получить за Феррана Торреса 26 миллионов евро (при трансфере в 55+10 млн евро), а «Бетис» – 1,5 миллиона евро за Эмерсона Рояла (900 тысяч евро) и Хуниора Фирпо (600 тысяч евро), двух футболистов, которые уже не играют за клуб.
Также за «Бетис» на правах аренды сейчас выступает Витор Роке, перешедший из «Атлетико Паранаэнсе» за 30+30 млн евро. Бразильский клуб должен получить 11,8 миллиона евро в краткосрочной и 7 миллионов в долгосрочной перспективе.
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