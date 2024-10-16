«Бавария» обновила клубную эмблему – красный и синий цвета стали ярче

«Бавария» обновила клубную эмблему.

Несколько дней назад в соцсетях мюнхенского клуба появился обновленный логотип в качестве аватара.

По данным Footy Headlines, эмблема «Баварии » претерпела минимальные изменения. Прежний дизайн был сохранен, изменились только цвета – красный и синий стали немного ярче, чем раньше.

Изображение: footyheadlines.com