«Бавария» обновила клубную эмблему – красный и синий цвета стали ярче
«Бавария» обновила клубную эмблему.
Несколько дней назад в соцсетях мюнхенского клуба появился обновленный логотип в качестве аватара.
По данным Footy Headlines, эмблема «Баварии» претерпела минимальные изменения. Прежний дизайн был сохранен, изменились только цвета – красный и синий стали немного ярче, чем раньше.
Изображение: footyheadlines.com
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Footy Headlines
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