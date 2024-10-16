Календарь РПЛ на 16-18-й туры: «Спартак» примет «Локо» 23 ноября и сыграет на выезде с «Краснодаром» 1 декабря
16-й тур
22 ноября (пятница)
19:00. «Рубин» – «Акрон»
23 ноября (суббота)
12:00. «Оренбург» – «Зенит»
14:15. ЦСКА – «Ростов»
16:30. «Химки» – «Краснодар»
18:00. «Спартак» – «Локомотив»
24 ноября (воскресенье)
14:00. «Крылья Советов» – «Ахмат»
16:30. «Факел» – «Динамо»
19:00. «Пари НН» – «Динамо» (Махачкала)
17-й тур
30 ноября (суббота)
14:00. «Акрон» – «Оренбург»
16:30. ЦСКА – «Рубин»
19:00. «Ростов» – «Пари НН»
1 декабря (воскресенье)
14:00. «Локомотив» – «Химки»
16:30. «Зенит» – «Крылья Советов»
19:00. «Динамо» (Махачкала) – «Факел»
19:30. «Краснодар» – «Спартак»
2 декабря (понедельник)
19:00 «Ахмат» – «Динамо»
18-й тур
7 декабря (суббота)
14:00. «Спартак» – «Пари НН»
16:30. «Зенит» – «Акрон»
16:30. «Ростов» – «Крылья Советов»
19:00. «Динамо» (Махачкала) – «Рубин»
8 декабря (воскресенье)
14:00. «Динамо» – «Химки»
16:30. «Факел» – ЦСКА
19:00. «Ахмат» – «Оренбург»
19:30. «Краснодар» – «Локомотив»
Расписание 14-15-го туров РПЛ: ЦСКА примет «Спартак» 2 ноября, «Динамо» сыграет с «Ростовом» 1-го, «Зенит» с «Ахматом» – 10-го
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