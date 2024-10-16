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Календарь РПЛ на 16-18-й туры: «Спартак» примет «Локо» 23 ноября и сыграет на выезде с «Краснодаром» 1 декабря

Опубликован календарь Мир РПЛ на три последних тура перед зимней паузой.

16-й тур

22 ноября (пятница)

19:00. «Рубин» – «Акрон»

23 ноября (суббота)

12:00. «Оренбург» – «Зенит»

14:15. ЦСКА – «Ростов»

16:30. «Химки» – «Краснодар»

18:00. «Спартак» – «Локомотив»

24 ноября (воскресенье)

14:00. «Крылья Советов» – «Ахмат»

16:30. «Факел» – «Динамо»

19:00. «Пари НН» – «Динамо» (Махачкала)

17-й тур

30 ноября (суббота)

14:00. «Акрон» – «Оренбург»

16:30. ЦСКА – «Рубин»

19:00. «Ростов» – «Пари НН»

1 декабря (воскресенье)

14:00. «Локомотив» – «Химки»

16:30. «Зенит» – «Крылья Советов»

19:00. «Динамо» (Махачкала) – «Факел»

19:30. «Краснодар» – «Спартак»

2 декабря (понедельник)

19:00 «Ахмат» – «Динамо»

18-й тур

7 декабря (суббота)

14:00. «Спартак» – «Пари НН»

16:30. «Зенит» – «Акрон»

16:30. «Ростов» – «Крылья Советов»

19:00. «Динамо» (Махачкала) – «Рубин»

8 декабря (воскресенье)

14:00. «Динамо» – «Химки»

16:30. «Факел» – ЦСКА

19:00. «Ахмат» – «Оренбург»

19:30. «Краснодар» – «Локомотив»

Расписание 14-15-го туров РПЛ: ЦСКА примет «Спартак» 2 ноября, «Динамо» сыграет с «Ростовом» 1-го, «Зенит» с «Ахматом» – 10-го

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт РПЛ
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