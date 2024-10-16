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Дочь Исинбаевой выиграла финальный турнир молодежной теннисной серии Канарских островов в категории до 10 лет

Дочь Елены Исинбаевой победила на теннисном турнире на Канарских островах.

В финале турнира молодежной теннисной серии в категории до 10 лет дочь двукратной олимпийской чемпионки Ева Петинова одержала победу над Марией Гарсией Мартинес. 

Турнир прошел с 10 по 13 октября на острове Гран-Канария. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: TDC
logoЕлена Исинбаева
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