Дочь Исинбаевой выиграла финальный турнир молодежной теннисной серии Канарских островов в категории до 10 лет
Дочь Елены Исинбаевой победила на теннисном турнире на Канарских островах.
В финале турнира молодежной теннисной серии в категории до 10 лет дочь двукратной олимпийской чемпионки Ева Петинова одержала победу над Марией Гарсией Мартинес.
Турнир прошел с 10 по 13 октября на острове Гран-Канария.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: TDC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости